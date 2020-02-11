شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرا إير إيطاليا يتفقان على تصفيتها بسبب المشاكل المستديمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة اير إيطاليا المتعثرة ، اليوم الثلاثاء ، إن مستثمريها اتفقا على تصفيتها، مشيرة إلى "مشاكل مستديمة وهيكلية في السوق".
وقالت شركة الطيران الإيطالية إن القرار اتُخذ "بالإجماع".
واير إيطاليا، التي كانت تعرف في السابق باسم ميريديانا، هي ثاني أكبر شركة طيران في البلاد بعد أليطاليا. وتملك شركة الطيران الإقليمية أليساردا الحصة المتبقية البالغة 51 بالمائة.
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