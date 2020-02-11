الاقتصاد

مستثمرا إير إيطاليا يتفقان على تصفيتها بسبب المشاكل المستديمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرا إير إيطاليا يتفقان على تصفيتها بسبب المشاكل المستديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة اير إيطاليا المتعثرة ، اليوم الثلاثاء ، إن مستثمريها اتفقا على تصفيتها، مشيرة إلى "مشاكل مستديمة وهيكلية في السوق".

وقالت شركة الطيران الإيطالية إن القرار اتُخذ "بالإجماع".

Advertisements

واير إيطاليا، التي كانت تعرف في السابق باسم ميريديانا، هي ثاني أكبر شركة طيران في البلاد بعد أليطاليا. وتملك شركة الطيران الإقليمية أليساردا الحصة المتبقية البالغة 51 بالمائة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستثمرا إير إيطاليا يتفقان على تصفيتها بسبب المشاكل المستديمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا