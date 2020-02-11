شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرا إير إيطاليا يتفقان على تصفيتها بسبب المشاكل المستديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة اير إيطاليا المتعثرة ، اليوم الثلاثاء ، إن مستثمريها اتفقا على تصفيتها، مشيرة إلى "مشاكل مستديمة وهيكلية في السوق".

وقالت شركة الطيران الإيطالية إن القرار اتُخذ "بالإجماع".

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واير إيطاليا، التي كانت تعرف في السابق باسم ميريديانا، هي ثاني أكبر شركة طيران في البلاد بعد أليطاليا. وتملك شركة الطيران الإقليمية أليساردا الحصة المتبقية البالغة 51 بالمائة.