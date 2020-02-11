شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع..و"دبى" تخسر 1.8 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.96%، وهبطت بورصة دبى بنسبة 0.83% ليخسر رأس المال السوقى 1.8 مليار درهم، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، فيما ارتفعت بورصة البحرين مدفوعة بصعود قطاع البنوك.



بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.96% خاسراً 76.29 نقطة ليغلق عند مستوى 7895.64 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 8.83% رابحاً 638.26 نقطة ليغلق عند مستوى 7865.70 نقطة. بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.96% خاسراً 76.29 نقطة ليغلق عند مستوى 7895.64 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 8.83% رابحاً 638.26 نقطة ليغلق عند مستوى 7865.70 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 136.6 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 65 شركة، فيما تراجعت 122 شركة.

وتراجع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 3.88%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.09%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.74%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.48%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.44%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.42%، ثم قطاعى تجزئة السلع الكمالية والاتصالات بنسبة 1.31%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.59%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.57%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.50%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.35%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.99%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.53%.

وجاء سهم "دور" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم أسمنت حائل بنسبة 6.88%، ثم نماء للكيماويات بنسبة 6.72%، فيما جاء سهم "زين السعودية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 9.92%، ثم ميدغلف للتأمين بنسبة 5.37%، ثم كهرباء السعودية بنسبة 4.15%.



بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 5. بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 5.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.2% رابحاً 12.47 نقطة ليغلق عند مستوى 6222.90 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.44% رابحاً 30.46 نقطة ليغلق عند مستوى 6923.28 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.49% خاسراً 23.63 نقطة ليغلق عند مستوى 4835.79 نقطة، وهبط مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.4% خاسراً 19.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4960.18 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 317.6 مليون سهم بقيمة 26.8 مليون دينار كويتى عبر 9114 صفقة.

وتراجعت 3 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.57%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.08%، فيما ارتفع 7 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.88%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.08%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%.

وجاء سهم "شركة المال للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 62.07%، تليه شركة مجموعة المستثمرون القابضة بنسبة 45.57%، ثم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 16.67%، فيما تصدر سهم "شركة التمدين الاستثمارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 10%، ثم شركة السينما الكويتية الوطنية بنسبة 9.90%.



بورصة قطر بورصة قطر حددت بورصة قطر، اليوم الثلاثاء إجازة رسمية، وذلك بمناسبة اليوم الرياضي للدولة تنفيذاً للقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، على أن يُستأنف التداول في بورصة قطر غدا الأربعاء. Advertisements





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% رابحاً 2.91 نقطة ليغلق عند مستوى 1662.92 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.3 مليون سهم بقيمة 665.2 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 10.88% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.81%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.18%، ثم قطاع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.66% مدفوعا بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.15%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.31% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.42%.

وتصدر سهم مجموعة البحرين للأسواق الحرة، القائمة الخضراء، بفعل تحقيق نتائج مالية قوية، حيث حققت الشركة صافى أرباح قدرها 7.5 مليون دينار بحرينى خلال عام 2019 مقابل 7.46 مليون دينار بحرينى بنسبة نمو 0.4%، كما ارتفعت المبيعات الإجمالية بنسبة 3.3% لتبلغ 37.6 مليون دينار بحرينى مقابل 36.4 مليون دينار بحرينى.

بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.83% خاسراً 23.02 نقطة ليغلق عند مستوى 2742.35 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك. بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.83% خاسراً 23.02 نقطة ليغلق عند مستوى 2742.35 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 143.2 مليون سهم محققة ما قيمته 181.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2572 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع 11 سهماً، وانخفض 18 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.51%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.01%، ثم قطاعى البنوك والنقل بنسبة 0.90%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.63%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.15%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.90%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 8.33%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 7.83%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 10%، ثم سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.82%، فيما تصدر سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة قائمة الأكثر تداولا حسب الحجم وبلغ 27.1 مليون ورقة بقيمة 16.4 مليون درهم.