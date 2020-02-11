شكرا لقرائتكم خبر عن "تهامة" تتحول لتكبد خسائر بـ 3.5 مليون ريال خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج الأعمال الأولية لشركة تهامة للإعلان والعلاقات، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي خسارة بلغ 3.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 1.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى ارتفاع مصروفات البيع والتوزيع بما يقارب 4 مليون ريال بشكل رئيسي نتيجة للاستحواذ على شركات تابعة وبدء تشغيل عمليات قطاع الإنتاج والتوسع فى عمليات قطاع التجزئة، كما انخفض صافى الإيرادات الأخرى بما يقارب 0.9 مليون ريال بشكل رئيسي كنتيجة لإنخفاض صافى إيرادات التاجير، كما إرتفعت المصروفات المالية بما يقارب 0.3 مليون ريال.

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وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 40.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل إيرادات بلغت 38.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

كذلك حققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 2.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

كذلك حققت الشركة صافي خسائر بلغ 10.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 2.4 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغت 7.3 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 1.1 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.