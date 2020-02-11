شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تصعد بأرباح "الحكير" 40% خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج الأعمال الأولية لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 40.1% خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 36 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 25.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 4.56%، أي ما يعادل 56.3 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بتنفيذ خطة لتعزيز محفظة العلامات والمحلات التجارية، والتي تبلورت محاورها الرئيسية في التخلي عن المعارض التي لا تدر أرباحًا للشركة واستبعاد العلامات التي لا تشكل جزءًا من علاقات استراتيجية.

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وارتفعت الإيرادات إلى 1.3 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل إيرادات بلغت 1.2 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

كذلك ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 152.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 85.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 234.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 281.2 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغت 198.2 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 255.5 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.