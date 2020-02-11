شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاحتياطي الاتحادي يحذر من تأثير كورونا على الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حذر رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في شهادته نصف السنوية أمام لجنة الخدمات بمجلس النواب الأمريكي من مخاطر على الاقتصاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف "باول" أن البنك المركزي يتابع عن كثب أي مستجدات مرتبطة بفيروس كورونا وتأثيره المحتمل على الاقتصاد العالمي.

ويرى "باول" ان السياسة النقدية ومعدل الفائدة الحالي للبنك المركزي مناسب من أجل دعم النمو الاقتصادي ودفع التضخم نحو المستهدف بنسبة 2%.

وألمح "باول" إلى إمكانية حاجة الاقتصاد الأمريكي لدور السياسة المالية ليكمل دور السياسة النقدية.





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