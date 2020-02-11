شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الإحصاء: 100 مليون نسمة عدد سكان مصر بالداخل يوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيان لجهاز التعبئة العامة والإحصاء إن عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل بلغ (100 مليون نسمة) يوم الثلاثاء الموافق 11-2-2020.

وكان قد بلغ 99 مليون نسمة يوم الإثنين الموافق 22/7/2019 أي أن زيادة المليون الأخيرة تمت في (205) يوم أي ستة أشهر و25 يوم .

وبلغ متوسط الزيادة السكانية اليومية(الفرق بين المواليد والوفيات) خلال عام 2019 (4813) نسمة أي (201) فرد كل ساعة أي ( 3.3 ) فرد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 17.9 ثانية وبمعدل زيادة طبيعية 1.78% وقد بلغ معدل النمو السكاني 1.79 % بين عامي 2018 /2019وبفارق بسيط عن الزيادة السكانية.

ويلاحظ أن معدل الزيادة السكانية في مصر مرتفع بشكل كبير بما يؤثر بصورة كبيرة علي مجهودات التنمية التي تبذلها الدولة مما يستلزم بذل المزيد من الجهد من كافة الأطراف (وزارات ـ هيئات ـ مجالس متخصصة ـ مجتمع مدني ـ أفراد 000 الخ) للحد من الزيادة السكانية وتقليل هذا المعدل لتحقيق التوازن مع معدل النمو الإقتصادي بما يمكن أفراد المجتمع من جني ثمار التنمية.

وجاء ترتيب المحافظات من حيث عدد السكان كالتالي:

1 القاهرة 9.95 جنوب سينــاء 108 ألف.

2 الجيزة 9.08 الوادى الجديد 254 ألف.

3 الشرقية 7.54 البحر الأحمــر 380 ألف.

4 الدقهلية 6.80 شمال سينــاء 472 ألف.

5 البحيرة 6.53 مطــروح 476 ألف.

6 القليوبية 5.89 السويس 763 ألف.

7 المنيــا 5.87 بور سعيد 776 ألف.

Advertisements

وتأتي محافظـــة القاهـــرة كأكبــر المحافظــات من حيث عدد السكان عند الوصـــول إلى 100 مليون بعدد سكان 9.9 مليون نسمة بنسبة (9.9% ) من إجمالي عدد السكان تليها محافظـــة الجيزة بعدد 9.1 مليـــون نسمة بنسبة (9.1%) ثم محـــافظة الشرقــية 7.5 مليون نسمة بنسبة (7.5% ) ثم محافظة الدقهلية 6.8 مليون نسمة بنسبة (6.8% ) وكان أقلها محافظتي جنوب سيناء والوادي الجديد .

أهم المـــــؤشرات لعـــــام 2019 :

1. انخفــاض اعداد المواليد خلال عام 2019 مقارنــة بعام 2018، حيث بلــغ عدد المواليد2.313.904 مولود مقابل 2,382,362 عام 2018 وبفارق (68458)مولود وبنسبة انخفاض قدرها 2.9 %.

2. إنخفاض أعداد الزيادة الطبيعية (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018 ، حيث بلغت أعداد الزيادة الطبيعية 1,756,893 نسمة مقابل 1,822,054 نسمة عام 2018 وبفارق (65161) فرد وبنسبة انخفاض قدرها 3.7%

3. بلغ معدل الزيادة الطبيعية ( الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات) 1.78 % عام 2019 مقابل 1.87 % عام 2018 بانخفاض قدره (0.09 %) .

4. هذا وقد كانت محافظتي القاهرة والجيزة أكبر المحافظات من حيث عدد مواليد خلال عام 2019 ، حيث بلغ عدد المواليد بهما 211.2 و200.3 ألف مولود على التوالي، بينما سجلت محافظتي بورسعيد والسويس أقل عدد مواليد خلال عام 2019 حيث بلغ عدد المواليد بهما 12.4 و15 ألف مولود على التوالي .

5. كان أكبر معدل زيادة طبيعية فى محافظتي سوهاج (2.46%)، أسيوط (2.38%، ) وكان أقلها محافظتي بورسعيد (1.03 %) و القاهرة (1.23 %).