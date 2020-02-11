شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع مواصلة التقدم نحو مستويات قياسية جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء وواصل "ناسداك" و"إس أند بي 500" تحقيق مستويات قياسية جديدة.



وتجاهل المستثمرون على ما يبدو استمرار المخاوف بشأن فيروس كورونا الذي أودى حتى الآن بوفاة اكثر من ألف شخص في الصين مع إصابة نحو 42 ألفاً آخرين.

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وفي جلسة استماع أمام لجنة الخدمات الماليةة بمجلس النواب، اكد رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" على أن السياسة النقدية الحالية مناسبة لدعم النمو واتجاه التضخم نحو المستهدف عند 2%.



ورغمم ذلك، اعرب "باول" عن مخاوف عدد من أعضاء البنك المركزي حيال تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني وامتداد هذا التأثير إلى الاقتصاد العالمي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 110 نقاط) إلى 29386 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 73 نقطة) إلى 9701 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 18 نقطة) إلى 3370 نقطة.