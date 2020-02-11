الاقتصاد

أسعار النحاس ترتفع مع عودة ثقة المستثمرين في أصول المخاطرة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بالتفاؤل في الأسواق وعودة الثقة في أصول المخاطرة كالأسهم والمعادن الصناعية.


يأتي ذلك مع عودة بعض المصانع في الصين للعمل مع ترقب تطورات فيروس كورونا الذي أودى بحياة نحو 1070 شخص وإصابة ما يقرب من 42 ألفاً آخرين.


وأعلنت "فوكسكون" - واحدة من كبرى الشركات الموردة لـ"آبل" - إعادة افتتاح مصنعين لها في الصين أمس بعد إغلاقهما بسبب كورونا.

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وتعود العمالة إلى وظائفها في القطاعات الصينية المختلفة لكن بوتيرة تدريجية وبطيئة مع مراقبة التطورات حول انتشار الفيروس.


وشدد الرئيس الصيني "شي جين بينج" على قدرة بلاده على احتواء كورونا مشيرا إلى ضخ المزيد من الحوافز الحكومية والإجراءات لتقليل تأثيره.


كانت الصين قدد سمحت للحكومات المحلية ببيع ديون بقيمة 848 مليار يوان (حوالي 122 مليار دولار) لتمويل أنشطتها وتقليص أثر الفيروس.


وعلى صعيد التعاملات، ارتتفعت أسعار النحاس عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 2.58 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2.59 دولار وأقل سعر عند 2.55 دولار.

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