شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك يرتفع على استحياء – تحليل – 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جنرال إليكتريك (GE) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.62% بما يعادل 0.08 نقطة ليستقر عند سعر 12.91 دولار، ويأتي ارتفاع السهم في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على كل المستويات بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.24، ليستهدف مستوى المقاومة 13.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد