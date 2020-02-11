شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يغلق عند مستوى قياسي جديد – تحليل – 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم جوجل (GOOG) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليغلق عند مستويات قياسية جديدة، محققاً مكاسب قوية بلغت نسبتها 1.99% بما يعادل 29.45 نقطة ليستقر عند سعر 1,508.68 دولار، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة الحالي 1,503.25، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على كل المستويات بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة 1,503.25، ليستهدف مستوى المقاومة 1,552.29.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد