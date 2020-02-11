شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل – 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جنرال موتورز (GM) في آخر جلساته، ليحاول بذلك تعويض بعضاً من خسائره السابقة، محققاً أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 1.84% بما يعادل 0.62 نقطة ليستقر السهم عند سعر 34.25 دولار، ويأتي ارتفاع السهم في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 34.88، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 33.23.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه