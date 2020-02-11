شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فيس بوك (FB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مدعوماً بالضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وأيضاً مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.34% بما يعادل 0.73 نقطة ليستقر السهم عند سعر 213.06 دولار.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 208.70، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 222.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد