شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يعمق من خسائره – تحليل – 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم فورد (F) انخفاضه في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط والقصير، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.62% بما يعادل -0.05 نقطة ليستقر السهم عند سعر 8.06 دولار، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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طريق السهم ممهد للمزيد من الهبوط بتداولاته القادمة، فطيلة ثبات مستوى المقاومة 8.48 نتوقع له استمرار انخفاضه ليستهدف مستوى الدعم المحوري 7.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط