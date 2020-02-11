شكرا لقرائتكم خبر عن "أسمنت اليمامة" تتحول للربحية في 2019 وإدارتها تُوصي بتوزيعات نقدية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة أسمنت اليمامة، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 256.3 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 51.8 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 269.1 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 28.2 مليون ريال خلال العام 2018.

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وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح في الربع العام 2019 إلى إرتفاع قيمة المبيعات وكذلك ارتفاع في الايردات الأخرى.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 53.8% إلى 801.9 مليون ريال في العام 2019 مُقابل إيرادات بلغت 521.2 مليون ريال خلال العام 2018.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت اليمامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2019، بقيمة 101.250 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبما نسبته 5% من قيمة السهم الإسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 178.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 58.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2018.