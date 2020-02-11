شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأمريكى: لابد من استثمار دعوات التعاون فى الطاقة لتحقيق الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فرانسيس فانون، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة، أهمية استثمار دعوات التعاون فى مجال الطاقة لتحقيق الاستقرار فى منطقة شرق المتوسط، داعيا دول المنطقة لعدم التنافس والاضطرابات والمشاركة بقوة فى تحقيق ذلك.

وأشاد جابرييل ليما، وزير النفط بغنيا الاستوائية بما رآه من خبرات شركة بتروجت وتطلعه للتعاون معها فى المشروعات البترولية ببلاده، مشيرا إلى سعى غينيا لبناء 3 معامل تكرير وتطلعه للاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال التكرير والبتروكيماويات.

ومن جانبه أعرب رئيس شركة بكتل عن اعتزازه بالمشاركة فى مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وكذلك المشاركة فى المشروعات التنموية بمصر وغينيا.

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وأوضح رئيس شركة أباتشى أنها تعمل بمصر منذ 45 عاما وتعمل على تنويع محفظتها الاستثمارية من خلال عملها بعدة مناطق فى مصر فى ظل الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال البحث والاستكشاف من خلال دخول مناطق وطبقات جيولوجية جديدة.

واليوم افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "ايجبس 2020 " في دورته الرابعة والذى يعقد تحت رعايته على مدار الفترة من 11-13 فبراير الجارى تحت شعار "شمال افريقيا والبحر المتوسط .. تلبية احتياجات الغد من الطاقة "، وحضر الافتتاح المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية ولفيف من الوزراء ورؤساء شركات البترول العالمية والمسئولين التنفيذيين.

وفى الكلمة الافتتاحية أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن مؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس" منصة متميزة باتت أحد عناصر تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بما تتيحه من فرصة كبيرة لمشاركة العالم قصص النجاح التي تحققت وكذلك الخطط والسياسات والإصلاحات والتطوير الجارى العمل به، ونافذة لاستعراض الفرص المتاحة وزيادة أواصر التعامل مع الشركات العالمية وخبراء صناعة البترول بما يحقق المصالح المشتركة، موجهاً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على حضوره ورعايته للمؤتمر التي ساهمت في تعزيز خطاه على مدار السنوات الماضية، وأشاد بالدعم الذى يوليه الرئيس لقطاع البترول والذى يساهم بشكل مباشر فى تحقيق نجاحات ملموسة على الصعيد الداخلى والإقليمى والدولى.