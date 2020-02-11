شكرا لقرائتكم خبر عن هالة السعيد: استمرار معدلات نمو السكان يهدد نصيب الفرد من الانفاق على الصحة والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الزيادة السكانية تعتبر تحديا كبيرا في التوجه المحورى للدولة من أجل زيادة النمو الاقتصادي، وتهدد استمرار معدلات نمو السكان بمزيد من الضغوط على معدلات التنمية ومتوسط نصيب الفرد في الانفاق على التعليم والصحة.

وأضافت هالة السعيد خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم لإعلان وصول السكان إلى 100 مليون نسمة، أن هناك اهتماما كبيرا للاستفادة من الثروة البشرية عن طريق الخطة المتكاملة للحكومة لتنمية الإنسان المصرى، حيث تم الانتهاء من تدريب 28 ألف متدرب فى الداخل والخارج على افضل البرامج مستوى على العالم.

الدقة القائمة في منظومة المواليد والوفيات هي نتاج التسيق الكامل بين الهيئات الحكومية والتي ساعدت على توفير نحو 48 خدمة للمواطنين من بينها صرف الدعم النقدى والعيني.

وتوقعت الدكتورة هالة السعيد، أن يرتفع حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع الصحة بنسبة 100% العام المقبل، لافتة إلى أن الاستثمارات لهذا القطاع زادت بنسبة 26% العام المالي الجاري.