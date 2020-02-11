شكرا لقرائتكم خبر عن بى بى وشلمبرجير توقع مذكرة تفاهم للتحول الرقمى للبحث والاستكشاف عن الغاز بشرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ضمن فعاليات اليوم الاول من مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول ايجبس 2020 التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركتي بي بي البريطانية وشلمبرجير العالمية للتعاون في مجال التحول الرقمي بسوق فرص البحث والاستكشاف عن الغاز بشرق المتوسط وقع المذكرة كل من المهندس هشام مكاوي رئيس شركة بي بي البريطانية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط وهندا غربي نائب الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير العالمية، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي وبرنارد لونى الرئيس التنفيذي لشركة بي بي البريطانية واوليفييه لو بوش الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير العالمية.

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واليوم افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول " ايجبس 2020 " في دورته الرابعة والذى يعقد تحت رعايته على مدار الفترة من 11-13 فبراير الجارى تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط .. تلبية احتياجات الغد من الطاقة"، وحضر الافتتاح المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية ولفيف من الوزراء ورؤساء شركات البترول العالمية والمسئولين التنفيذيين.

وفى الكلمة الافتتاحية أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن مؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس" منصة متميزة باتت أحد عناصر تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بما تتيحه من فرصة كبيرة لمشاركة العالم قصص النجاح التي تحققت وكذلك الخطط والسياسات والإصلاحات والتطوير الجارى العمل به، ونافذة لاستعراض الفرص المتاحة وزيادة أواصر التعامل مع الشركات العالمية وخبراء صناعة البترول بما يحقق المصالح المشتركة، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على حضوره ورعايته للمؤتمر التي ساهمت في تعزيز خطاه على مدار السنوات الماضية، وأشاد بالدعم الذى يوليه الرئيس لقطاع البترول والذى يساهم بشكل مباشر فى تحقيق نجاحات ملموسة على الصعيد الداخلى والإقليمى والدولى.