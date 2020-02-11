شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع قليلا من أعلى مستوى فى 4 أشهر قبيل شهادة "جيروم باول" أمام الكونغرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي قليلا بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلى عن أعلى مستوى فى أربعة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، مع نشاط بسيط لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، يأتي هذا قبيل انطلاق شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي " جيروم باول " أمام الكونغرس.

تراجع مؤشر الدولار بأقل من 0.1 % إلى مستوى 98.80 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.86 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.91 نقطة الأعلى منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% ، فى سادس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ أواخر كانون الثاني/يناير 2019.

Advertisements

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي، حقق مؤشر الدولار ارتفاعا بنحو 1.4% ، فى رابع مكسب أسبوعي خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر آب/أغسطس الماضي.

دعم هذا المكسب الأسبوعي الأكبر خلال 2020 ،استمرار الإقبال الواسع على شراء العملة الأمريكية ، فى ظل توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة ، والتي عززت احتمالات اتساع نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.

بحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش تنطلق فعاليات النصف الأول من الشهادة النصف سنوية لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمام الكونغرس الأمريكي.

يتحدث "جيروم باول " أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب ،عن السياسة النقدية والتطلعات الاقتصادية ،ومن المتوقع أن توفر تلك التصريحات أدلة قوية حول مستقبل رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.