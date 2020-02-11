شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.96% بضغوط هبوط معظم القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.96% خاسراً 76.29 نقطة ليغلق عند مستوى 7895.64 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 8.83% رابحاً 638.26 نقطة ليغلق عند مستوى 7865.70 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 136.6 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 65 شركة، فيما تراجعت 122 شركة.

وتراجع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 3.88%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.09%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.74%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.48%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.44%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.42%، ثم قطاعى تجزئة السلع الكمالية والاتصالات بنسبة 1.31%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.59%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.57%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.50%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.35%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.99%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.53%.

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وجاء سهم "دور" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم أسمنت حائل بنسبة 6.88%، ثم نماء للكيماويات بنسبة 6.72%، فيما جاء سهم "زين السعودية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 9.92%، ثم ميدغلف للتأمين بنسبة 5.37%، ثم كهرباء السعودية بنسبة 4.15%.

وفى سياق متصل أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن تعليق تداول سهم شركة المصافي العربية السعودية في السوق ابتداءً من اليوم الثلاثاء، وذلك لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة ، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم غداً الأربعاء.