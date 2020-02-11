شكرا لقرائتكم خبر عن احتياطى النقد الأجنبى لتونس يسجل أعلى مستوى منذ 2016 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت احتياطيات تونس من العملة الأجنبية إلى 19.8 مليار دينار، بما يغطي واردات 114 يوما، حسبما أظهرته بيانات رسمية اليوم الثلاثاء، مدعومة بنمو في قطاع السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج.
ولم تبلغ الاحتياطيات ذلك المستوى منذ أكتوبر 2016.
وكان احتياطى النقد الأجنبى لتونس 14.1 مليار دولار قبل عام، بما يعادل واردات 83 يوما فحسب، وفقا للبنك المركزى.
ونمت إيرادات السياحة 35% العام الماضي لتصل إلى حوالى ستة مليارات دينار (2.13 مليار دولار) مع قدوم 9.4 مليون زائر للمرة الأولى، وفى يناير الماضى، بلغت إيرادات السياحة حوالى 400 مليون دينار.
كذلك زادت تحويلات التونسيين فى الخارج إلى 422 مليون دينار، مقارنة مع 367 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضى.
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