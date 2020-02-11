شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت قرب مستوى 54.00 منذ الصباح، وطالما أن السعر دون 56.00، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، إلى جانب فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل تدريجي، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يصل إلى 52.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.00 والمقاومة 55.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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