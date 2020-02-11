شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية إضافية ليتحرك حول 50.50، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي ليصل إلى مناطق التشبع في الشراء، مما يدعم فرص الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 48.30 بشكل رئيسي، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون مستويات 51.80 و52.30.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 48.30 والمقاومة 51.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط