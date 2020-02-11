شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الفضة أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، محافظاً على ثباته فوق مستوى 17.60، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر للتوجه نحو 18.38 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 17.60 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.60 والمقاومة 18.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد