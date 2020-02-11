شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب حول المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبع في البيع الآن، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي تبدأ أهدافه باختراق مستوى 1575.90 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 1611.20، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1554.10 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1560.00 والمقاومة 1590.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد