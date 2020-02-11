شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حول مستوى 1.2920، ويحتاج للثبات دون هذا المستوى ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 1.2736 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2820 والمقاومة 1.2980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط