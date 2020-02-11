شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات ضعيفة منذ الصباح ويستمر بالتذبذب قرب 1.0900، وطالما أن السعر دون 1.1010، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، حيث إن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر لاختبار مناطق 1.1110 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للانخفاض، بينما يتواجد هدفنا السلبي الأول عند 1.0860 ويمتد إلى 1.0760 بعد تجاوز المستوى السابق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0830 والمقاومة 1.0980
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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