شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوياتها على الإطلاق بعد مكاسب قوية فى وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لأعلى مستوياتها على الإطلاق ، لتواصل صعودها للجلسة الثانية على التوالي ، وسط معنويات إيجابية تسيطر على المستثمرين ، بعد مكاسب قوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، بالإضافة إلى تباطؤ حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى الصين.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.6% حتى الساعة 11:55 بتوقيت جرينتش مسجلا مستوي قياسي جديد عند 428.30 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بحوالي 0.1% ،بدعم أحاديث عن صفقات استحواذ ومكاسب للقطاعات الدفاعية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع السفر والترفية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.4% ، مع انتعاش معظم أسهم القطاع ، بعد التطورات الأخيرة حول تفشي فيروس كورنا فى الصين.

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ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بأكثر من 0.7% ، مسجلا مستوى قياسي جديد عند 3,352.26 نقطة.

قالت هيئة الصحة الصينية يوم الثلاثاء ،إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي انطلقت من مدينة ووهان أصابت 42,638 شخصا وقتلت 1,016 شخصا فى أنحاء البلاد.

وعلى حسب تلك البيانات ،فإن هناك تباطؤ فى حالات الإصابة الجديدة بالفيروس ، الأمر الذي عزز المعنويات بالسوق ،حول إمكانية السيطرة على هذا الوباء القاتل.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.7% ، وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.9 % ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بحوالي 0.5% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.8 %.