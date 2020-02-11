شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع للمرة الأولى فى 5 أيام بفعل الصعود الواسع للدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء فى طريقها صوب تكبد أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل الصعود الواسع للدولار الأمريكي ، بالإضافة إلى صعود معظم الأسهم العالمية بقيادة أسواق وول ستريت.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,565.78$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,572.04$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,572.91$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بفضل الطلب الاستثماري النشط على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل مخاوف خطورة تفشي فيروس كورونا فى الصين.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنحو 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم السابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 98.91 نقطة ، عاكسا الصعود الواسع لمستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود فى ظل توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة ،والتي تؤشر باتساع نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام ،الأمر الذي يعزز اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 1.75% على مدار العام بالكامل.

صعدت معظم أسواق الأسهم فى أسيا وأوروبا ، بعد مكاسب قوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت وتسجيلها مستويات قياسية جديدة ، لتعكس استمرار إقبال المستثمرين على المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، بالرغم من تفاقم تفشي فيروس كورونا فى الصين.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 916.08 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 5 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.