شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بأكثر من 1.5% بصدد تحقيق أول مكسب خلال 4 أيام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 1.5% بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، ليرتد خام برنت من أدنى مستوى فى 13 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يدعم هذا الارتفاع تكهنات عقد أوبك اجتماعا استثنائيا هذا الشهر ،لمناقشة تأثير فيروس كورونا على مستويات الطلب بالسوق ، وتظل محاولات التعافي الحالية تخضع لتطورات تفشي الفيروس فى الصين.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.9% إلى مستوي 50.50$ ، من مستوى الافتتاح عند 49.56$، وسجل أدنى مستوي عند 49.56$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.7% إلى مستوي 54.32$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 53.40$ ، وسجل أدنى مستوي عند 53.34$.

فقد الخام الأمريكي بالأمس نسبة 1.6% ،فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وكذلك انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.9% ،وسجلت أدنى مستوى فى 13 شهرا عند 53.12$ للبرميل ، بفعل مخاوف تراجع الطلب الصيني.

من المرجح على نطاق واسع حاليا ،أن تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها اجتماعا استثنائيا هذا الشهر ، من أجل مناقشة تأثير فيروس كورونا على مستويات الطلب ، واتخاذ قرار نهائي حول تعميق التخفيضات الحالية لدعم السوق.

وكانت اللجنة الفنية لتحالف"أوبك بلس" قد أوصت الأسبوع الماضي ، بضرورة إجراء خفض إضافي بشكل مؤقت بحوالي 600 ألف برميل يوميا حتى حزيران/يونيو القادم.

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وينفذ التحالف العالمي حاليا تخفيضات بنحو 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية آذار/مارس المقبل ،وفى حالة الموافقة على اقتراح اللجنة الفنية سوف ترتفع إجمالي التخفيضات إلى 2.3 مليون برميل يوميا، على أن تنفذ خلال فترة الربع الثاني من هذا العام.

وتحاول المملكة العربية السعودية جاهدة إقناع روسيا بالموافقة على هذا الاقتراح بهدف الرد سريعا على تأثير الفيروس الصيني ، ومن المتوقع أن ترد موسكو بالموافقة أو الرفض فى غضون أيام قليلة.

وقال وزير الطاقة الروسي "الكسندر نوفاك" إن موسكو تحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم الوضع ،وأضاف أن نمو إنتاج الولايات المتحدة سيتباطأ وأن الطلب العالمي لا يزال قويا.

من ناحية أخرى ،قال المعهد الوطني للمالية والتنمية التابع للحكومة الصينية ، إن تفشي فيروس كورونا فى البلاد قد يقلل معدل نمو الاقتصاد الصيني للعام بأكمله بمقدار نقطة مئوية واحدة فى 2020.

وفى أحدث البيانات ، أعلنت السلطات الصحية الصينية يوم الثلاثاء ،ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 42,638حالة ،وزادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى 1,016 حالة.