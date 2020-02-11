شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تواصل نزيف الخسائر والان نبدء بالتفاصيل
تراجعت الليرة التركية نحو 0.6 بالمئة مقابل الدولار اليوم، مع تنامي قلق المستثمرين من تصاعد في العنف بين قوات النظام السوري والقوات التركية في شمال غربي سوريا.
وأوضحت وكالة رويترز للأنباء أن الليرة ضعفت لتسجل 6.04250 للدولار مقارنة مع 6.0075 في إغلاق الاثنين. وتنامت تقلبات العملة منذ تراجع حاد أواخر معاملات الجمعة.
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