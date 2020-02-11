"زين" احتفلت بالأعياد الوطنية في سوق قوت

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وليد الخشتي يتوسط فريق زين في جناح الشركة بسوق قوت

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن احتفالها بالأعياد الوطنية لدولة الكويت في سوق قوت Qout Market بحديقة الأبراج في منطقة العديلية، وذلك ضمن شراكتها المُجتمعية للموسم السابع من المنصّة التي تهدف إلى جمع الطاقات والمواهب المحلّية في مجالات الزراعة العضوية والتغذية والمشغولات اليدوية.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن استمرار شراكتها مع سوق قوت تأتي في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه تشجيع الطاقات والمواهب المحلّية للمُساهمة في تقديم جيل من الشباب الكويتي القادر على المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني بكفاءة.

وبينت زين أنها تواجدت وكعادتها السنوية في سوق قوت عبر جناحها الخاص، والذي احتفلت فيه بالأعياد الوطنية مع روّاد السوق من خلال مجموعة من الفقرات التراثية والوطنية التي عكست الأجواء الاحتفالية الجميلة التي يعيشها الشعب الكويتي في فبراير من كل عام، كما قامت الشركة باستعراض آخر العروض الترويجية والحصرية لزوار سوق قوت وتنظيم المسابقات الشيّقة وتقديم الجوائز القيمة على الفائزين.

وأضافت الشركة أن سوق قوت يهدف بشكل رئيسي إلى نشر التوعية حول نمط الحياة الصحي واستهلاك المنتجات العضوية والصحية من خلال تقديم فرصة لأصحاب المشاريع الحرفية والزراعية والمشغولات اليدوية لعرض مُنتجاتهم المُصنّعة محلياً في مكان واحد، بالإضافة لكونه تجمعاً فريداً من نوعه لتبادل وطرح الأفكار بين محبيّ ومصنّعي المواد الغذائية المحلية، مما يجعله المكان الأمثل لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لاستعرض منتجاتهم وخدماتهم.

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وأفادت زين أن شراكتها المجتمعية لسوق قوت بموسمه السابع تُعتبر إضافة كبيرة لسلسلة البرامج والمبادرات التي تدعمها وتشجعها بشكل متواصل لتحفّز الطاقات المحليّة على دفع منتجاتهم الوطنية بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة، وخاصةً أن سوق قوت يستقطب أعداداً غفيرة من الجماهير الشغوفة بالتعرف على المنتجات التي تم تصنيعها محلياً بإدارة الشباب الكويتي، والتي وصلت إلى ما يقارب 18,000 زائر في المواسم السابقة.

وتُمثّل مُبادرة سوق قوت فرصة حقيقية للشباب الكويتي لاستعراض منتجاتهم المحلية والتعرف على آخرين يشاطرونهم الشغف ذاته، حيث لا يرتكز المعرض على استعراض المنتجات فحسب، بل يشكّل تجمعاً رائعاً لتبادل وطرح الأفكار، ويقدّم نقطة جذب للجمهور من جميع الأعمار للتعرف على المنتجات الغذائية المحلية وإبداء آرائهم لمصنّعيها وجهاً لوجه.