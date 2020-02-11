كتب: ضياء السقا
استقرت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الثلاثاء 11 فبراير، ليسجل عيار 21، 688 جنيها للجرام، وهو العيار الأكثر تداولا فى سوق الصاغة بمصر.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت عالميا إلى 1570 دولار للأوقية، بالتزامن مع ارتفاع الطلب العالمي على المعدن الأصفر، نتيجة المخاوف من استمرار انتشار فيروس كورونا.
وكان الذهب قد سجل أعلى سعر في تاريخه، مؤخرا، حيث وصل سعر عيار 21 لـ 706 جنيهات، نتيجة التوتر بين أمريكا وإيران.
ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية، كالتالي:
عيار 18 بـ 589.75 جنيهات للجرام
عيار 21 بـ 688 جنيهات للجرام
عيار 24 بـ 786 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 5504 جنيهات
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
كانت هذه تفاصيل خبر أكبر حالة تذبذب سعري منذ ٢٠١٦.. ننشر أسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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