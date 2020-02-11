بمقدم 50 ألفا.. مواعيد وشروط وأسعار حجز "دار مصر" في 8 مدن جديدة

أعلنت وزارة الإسكان بدء حجز وحدات مشروع دار مصر الدور الأرضي والأخير، 3 مارس المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، مشيرة إلى أن الحجز سيكون بنظام الأسبقية والدخول على الموقع والتسجيل، وذلك في 8 مدن جديدة، أبرزها أكتوبر والقاهرة الجديدة، والعبور وبدر والسادات.

وبينت وزارة الإسكان سعر المتر في كل مدينة والتي يبدأ بـ9775 جنيها بمدينة القاهرة الجديدة، و6875 جنيها بمدينة أكتوبر، كما حددت كراسة الشروط طرق السداد، والتى تنوعت طبقا لرغبة العميل، فهناك نظام للتقسيط على نظام 3 سنوات بدون فوائد، وآخر على 5 سنوات، وثالث على 7 سنوات محملة بفوائد البنك المركزى، والنظام الأخير هو السداد كاش وحينها يحصل المتقدم على نسبة خصم تصل لـ8%.

وطرحت وزارة الإسكان، وحدات دار مصر، الدور الأرضي والأخير فى نحو 8 مدن جديدة وهى "القاهرة الجديدة، وأكتوبر، وبدر، والعبور والسادات و15 مايو وبرج العرب الجديدة"، وحددت الكراسة قيمة مبلغ جدية الحجز 50 ألف، على أن يتم استكمال مقدم الحجز، ونسبته 20%، من كامل قيمة الوحدة عقب التخصيص ولمدة شهر.

ونصت الكراسة على أن حجز الوحدة يتم من خلال عدة خطوات، الخطوة الأولى، التقديم يبدأ من الأحد الموافق 12 يناير، وحتى يوم الخميس الموافق 13 فبراير المقبل كالآتى..

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- الدخول على الموقع الإلكترونى، ثم استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة جميع التفاصيل "المساحات، الأسعار، أرقام العمارات"، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل"، وعقب ذلك يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد عن طريق التسجيل بالموقع عن طريق الرقم القومى ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، ثم عن طريق الضغط على مفتاح "أرغب فى التقدم" ثم "استخراج رقم الاستمارة" ستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة، وفى نهاية مراجعة البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذى سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه.

أما الخطوة الثانية، فهى حددتها كراسة الشروط، أن يقوم المتقدم بسداد مبلغ جدية الحجز وقدره 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل - دفعة واحدة وغير مجزأ - على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكى إلى رقم الحساب (الرقم الذى تم الحصول عليه بالخطوة السابقة) ببنك التعمير والإسكان فرع الدقى بأحد طرق السداد التالية: التحويل من حساب العميل فى كل البنوك داخل مصر عن طريق (ACH).، أو عبر سويفت كود HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك، ثم بعد ذلك سيتم إرسال رسالة "sms" تفيد وصول مبلغ الحجز، خلال 72 ساعة، من قيام العميل بتحويله لبنك التعمير والإسكان، فى حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم "19995".

أما الخطوة الثالثة، فهى تتمثل فى مراجعة داخلية بالبنك بأسماء المتقدمين، أما الخطوة الأخيرة فهى خطوة حجز الوحدة وتبدأ يوم 23 فبراير المقبل وذلك اعتبارًا من الساعة 10 صباحا من خلال عدة خطوات منها الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي، ثم تظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالى " المحافظة، والمدينة، والمنطقة، ونوع الوحدة، ورقم العمار، ورقم الوحدة، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

الخطوة الخامسة والأخيرة، يتم استكمال باقى مقدم الحجز خلال الفترة من 3 مارس 2020 وحتى 2 أبريل المقبل، وفى حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية، التى جرى اختيارها، يتم رد المبالغ المسددة.