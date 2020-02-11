حلوان للأسمدة تسدد المصروفات المدرسية لـ 1800 طالب غير مقتدر بالصف والتبين

أحمد أبو عقيل
تفعيلا للدور المجتمعي قامت شركة حلوان للأسمدة، بقيادة المهندس حسن عبدالعليم، رئيس مجلس الادارة ، بدفع المصروفات المدرسية لعدد 1800 طالب بأكثر من 10 مدارس للطلاب غير المقتدرين ماديا بإدارتي الصف التعليمية بجنوب الجيزة والتبين التعليمية بجنوب القاهرة .
وأكد محسن داود ، المستشار الاعلامى للشركة، أن ما تقوم به الشركة تفعيلا للمشاركة المجتمعية مع المجتمع المدني والقرى بالمناطق المجاورة للشركة إيمانا منا فى دعم أهلنا لأن هذا يعد واجبا وطنيا علينا نحو أهلنا، موضحا أن الشركة تقوم بنشاط اجتماعى منظم وثابت لخدمة البيئة المحيطة وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمجتمع المدنى .
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