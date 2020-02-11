شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بجلسة منتصف الأسبوع وسط صعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 5.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.2% رابحاً 12.47 نقطة ليغلق عند مستوى 6222.90 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.44% رابحاً 30.46 نقطة ليغلق عند مستوى 6923.28 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.49% خاسراً 23.63 نقطة ليغلق عند مستوى 4835.79 نقطة، وهبط مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.4% خاسراً 19.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4960.18 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 317.6 مليون سهم بقيمة 26.8 مليون دينار كويتى عبر 9114 صفقة.

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وتراجعت 3 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.57%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.08%، فيما ارتفع 7 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.88%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.08%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%.

وجاء سهم "شركة المال للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 62.07%، تليه شركة مجموعة المستثمرون القابضة بنسبة 45.57%، ثم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 16.67%، فيما تصدر سهم "شركة التمدين الاستثمارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 10%، ثم شركة السينما الكويتية الوطنية بنسبة 9.90%.

وفى سياق متصل يعقد مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة-زين، اجتماع مجلس إدارة غدا الأربعاء، لمناقشة واعتماد البيانات المالية المجمعة لعام 2019.