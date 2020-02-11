بورصة البحرين خضراء مدفوعة بالنتائج المالية القوية "البحرين للأسواق الحرة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% رابحاً 2.91 نقطة ليغلق عند مستوى 1662.92 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.3 مليون سهم بقيمة 665.2 ألف دينار.
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 10.88% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.81%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.18%، ثم قطاع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.66% مدفوعا بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.15%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.31% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.42%.
وتصدر سهم مجموعة البحرين للأسواق الحرة، القائمة الخضراء، بفعل تحقيق نتائج مالية قوية، حيث حققت الشركة صافى أرباح قدرها 7.5 مليون دينار بحرينى خلال عام 2019 مقابل 7.46 مليون دينار بحرينى بنسبة نمو 0.4%، كما ارتفعت المبيعات الإجمالية بنسبة 3.3% لتبلغ 37.6 مليون دينار بحرينى مقابل 36.4 مليون دينار بحرينى.
وخلال الربع الأخير من العام الماضى، بلغ صافى ربح 1.2 مليون دينار بحرينى مقابل 779.6 ألف دينار بحرينى بنسبة نمو 51.6%.
فيما أعلنت شركة زين البحرين، عن تغييرات هيكلية رئيسية في إدارتها التنفيذية بتعيين محمد زين العابدين في منصب العضو المنتدب للشركة، دنكن هوارد في منصب رئيس تنفيذى للشركة.
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