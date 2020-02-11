شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا ترتفع لمستوى قياسى مع تباطؤ معدلات الإصابة بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي مرتفع في المعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، حيث أثار تباطؤ في معدلات الإصابة بالفيروس التاجي مشاعر ارتياح، وإن كان القلق مازال يساور الأسواق حيال عواقب الوباء على الاقتصاد العالمي عموما.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% إلى مستوى قياسي عند 427.46 نقطة، وشهد المؤشر تقلبات شديدة لعدة أسابيع بعد أنباء تفشي الفيروس، حيث عكف المستثمرون على تقييم التأثيرات الاقتصادية وإجراءات ضخ السيولة المتخذة لتخفيف أثر الصدمة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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وجاء دعم إضافي من إغلاق الأسهم الأمريكية على مستويات قياسية مرتفعة الليلة الماضية، مدفوعة بنتائج قوية.

وكان مؤشر قطاع الموارد الأساسية هو الأفضل أداء في أوروبا، حيث صعد 1.7% بفعل تحسن في أسعار السلع الأولية.

وزاد سهم شركة التنقيب عن النفط والغاز النرويجية أكير بي.بي 2.4 % بعد تحقيق أرباح أساسية أفضل من المتوقع للربع الرابع من 2019.