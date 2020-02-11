شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل الانخفاض.. ويسجل بـالبنك التجارى الدولى 15.66 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-2-2020 انخفاضه لليوم الثالث على التوالى أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر، أبرزها البنك التجارى الدولى "cib ، والبنك الأهلى المصرى، حيث سجل سعر صرف الدولار بـ البنك التجارى الدولى cib "انخفاضا قدرة قرشا واحدا ليسجل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع مقابل 15.67 جنيه و15.77 جنيه، في حين انخفض أيضا فى البنك الأهلى المصرى بمقدار قرش مسجلا 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع بعد أن كان سعره 15.69 جنيه للشراء، و15.79جنيه للبيع فى التعاملات الصباحية اليوم.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك المركزى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.66 جنيه للشراء مقابل 15.67 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.76 جنيه للبيع مقابل 15.77 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.68 جنيه للشراء مقابل 15.69 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.78 جنيه للبيع مقابل 15.79 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.66 جنيه للشراء مقابل 15.67 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

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15.76 جنيه للبيع مقابل 15.77 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء مقابل 15.69 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.78 جنيه للبيع مقابل 15.79 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.68 جنيه للشراء مقابل 15.69 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.78 جنيه للبيع مقابل 15.79 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.