شكرا لقرائتكم خبر عن تاس: نوفاك يبحث اتفاق أوبك+ مع شركات النفط الروسية الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة تاس للأنباء نقلا عن مصدرين إن وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك سيجتمع بشركات النفط الروسية غدا الأربعاء لبحث تطبيق اتفاق خفض الإنتاج بين روسيا وأوبك وحلفائهما.

كان ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، قد أكد الأسبوع الماضى، إن روسيا مستعدة للتعاون مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فيما يتعلق بأسواق النفط العالمية، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وذكر الكرملين ذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز تحدثا هاتفيا وأكدا استعدادهما لمواصلة التعاون فى إطار صيغة أوبك+ لضمان الاستقرار فى سوق النفط العالمية.

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وقال بيسكوف للصحفيين فى مؤتمر صحفى دورى عبر الهاتف "روسيا مستعدة للتعاون فى إطار هذه الصيغة". وأحجم عن التعليق عندما سُئل عما إذا كانت بلاده مستعدة لخفض إنتاجها من النفط بدرجة أكبر.

وذكرت مصادر فى أوبك+ أن أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يدرسون عقد اجتماع وزارى يومى 14 و15 فبراير قبل موعد الاجتماع القادم المزمع فى مارس.