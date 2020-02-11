الاقتصاد

جازبروم نفط تبدى استعدادها للعمل المشترك فى حقل المنصورية العراقى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جازبروم نفط تبدى استعدادها للعمل المشترك فى حقل المنصورية العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال منتج النفط الروسي جازبروم نفط اليوم الثلاثاء، إنه سيكون مستعدا لدراسة التطوير المشترك لحقل غاز المنصورية العراقي مع شركاء عالميين أو روس، حسبما أفادته وكالة الإعلام الروسية.

وقالت الشركة إنها تتوقع أن يستقر الوضع السياسي في العراق وأن يعاد طرح مشروع غاز المنصورية.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جازبروم نفط تبدى استعدادها للعمل المشترك فى حقل المنصورية العراقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا