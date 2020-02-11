شكرا لقرائتكم خبر عن جازبروم نفط تبدى استعدادها للعمل المشترك فى حقل المنصورية العراقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال منتج النفط الروسي جازبروم نفط اليوم الثلاثاء، إنه سيكون مستعدا لدراسة التطوير المشترك لحقل غاز المنصورية العراقي مع شركاء عالميين أو روس، حسبما أفادته وكالة الإعلام الروسية.
وقالت الشركة إنها تتوقع أن يستقر الوضع السياسي في العراق وأن يعاد طرح مشروع غاز المنصورية.
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