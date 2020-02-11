شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "البحرين للأسواق الحرة" ترتفع 51.6% بالربع الرابع والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 51.6% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وأعلنت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي أرباح بقيمة 1.2 مليون دينار بحريني، مُقابل صافي أرباح بلغ 779.6 ألف دينار خلال الربع المُقابل من العام 2018.
وارتفعت الإيرادات للربع الرابع إلى 9.9 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 9.3 مليون دينار للربع المُماثل من العام 2018.
كذلك ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 1.7 مليون دينار مُقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.5 مليون دينار للربع المُقابل من العام 2018.
هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 7.498 مليون دينار بحريني خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 7.469 مليون دينار خلال العام 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغت 6.3 مليون دينار بحريني خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 6.7 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.
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