اقتصاديون يحذرون من أزمة اقتصادية عالمية أواخر 2020

المناطق-الرياض

حذر اقتصاديون عالميين من أن الأزمة اقتصادية عالمية ستضرب العالم في أواخر 2020 وبداية العام 2021، ستكون أشد فتكاً من سابقتها التي حدثت في 2008.

وتوقعت إدارة المخاطر في بنك “جي بي مورجان” الأمريكي نشوب أزمة مالية عالمية جديدة عام 2020، وتأتي التوقعات بناءً على تحليلات لحركة وأداء السوق خلال 10 أعوام من اندلاع الأزمة السابقة في 2008.

كما أشار العديد من الاقتصاديين أن الأسواق العالمية تترقب انهيارًا اقتصاديًا وشيكا، وسط قلق من خسائر أسواق المال، خاصة بعد تراجع الطلب على السندات الأمريكية، وانخفاض ثقة الشركات الألمانية، وهبوط الإنتاج الصناعي في الصين وأمريكا.

ولفت الاقتصاديون أن شرارة الأزمة هي الحرب التجارية بين امريكا والصين وستشعل شرارتها الرسوم الجمركية بالمليارات اللي فرضها ترامب على البضائع الصينية، وكذلك الرسوم التي فرضتها الصين على البضائع الأمريكية، مشيرين أن هاتين الدولتين يمثل اقتصادهما 40% من اقتصاد العالم أجمع.

وسيزيد من تعمقها تأثر بعض الدول الأوروبية اقتصاديا نتيجة غرق ايطاليا في الديون، وتراجع النمو في المانيا ثالث اقوى دولة اقتصادية لتصبح المركز الرابع بسبب تباطؤ اقتصادها بالإضافة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في2020.

وذهب بعض الاقتصاديين لتأكيد دور فيروس كورونا المستجد في الصين في ضرب الاقتصاد العالمي بعد أن يجر كارثة اقتصادية لا مثيل لها على الصين ثاني أعظم اقتصاد عالمي.