شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع محدود للنفط مع تراجع الطلب الصيني والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار النفط حوالي واحد بالمئة اليوم الثلاثاء اقتداء بموجة صعود في أسواق الأسهم لكن القلق مازال يساور المستثمرين حيال فيروس ووهان الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص في الصين حتى الآن.

وبحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 53 سنتا بما يعادل نحو واحد بالمئة إلى 53.80 دولار للبرميل، بعد أن صعد خلال الجلسة إلى 54.16 دولار. وتقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 46 سنتا أو حوالي واحد بالمئة مسجلا 50.18 دولار للبرميل.لكن كلا الخامين مازال منخفضا أكثر من 20 بالمئة عن أعلى مستويات يناير.

وقالت مارجريت يانج، محللة السوق لدى سي.ام.سي ماركتس، "يبدو أن معنويات إيجابية واسعة النطاق في شتى الأسواق الآسيوية قد رفعت أسعار النفط الخام."

وتابعت "التعافي فاتر وقد يكون قصير الأجل إذ من المرجح أن يظل الطلب الصيني على الطاقة ضعيفا في الأجل القريب.