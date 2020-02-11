النفط ينتعش وسط تعاف للأسواق عموما لكن قلق المستثمرين مستمر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصفاة نفط

ارتفعت أسعار النفط حوالي واحد بالمئة اليوم الثلاثاء اقتداء بموجة صعود في أسواق الأسهم لكن القلق مازال يساور المستثمرين حيال فيروس ووهان الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص في الصين حتى الآن.

وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 53 سنتا بما يعادل نحو واحد بالمئة إلى 53.80 دولار للبرميل، بعد أن صعد خلال الجلسة إلى 54.16 دولار. وتقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 46 سنتا أو حوالي واحد بالمئة مسجلا 50.18 دولار للبرميل.

لكن كلا الخامين مازال منخفضا أكثر من 20 بالمئة عن أعلى مستويات يناير كانون الثاني.

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وقالت مارجريت يانج، محللة السوق لدى سي.ام.سي ماركتس، متحدثة لرويترز، "يبدو أن معنويات إيجابية واسعة النطاق في شتى الأسواق الآسيوية قد رفعت أسعار النفط الخام."

وتابعت "التعافي فاتر وقد يكون قصير الأجل إذ من المرجح أن يظل الطلب الصيني على الطاقة ضعيفا في الأجل القريب بفعل تأثير الفيروس. سيكون من الضروري أن تخرج أوبك+ وروسيا بخطة متماسكة لخفض الإنتاج من أجل دعم أسعار النفط."