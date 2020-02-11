شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين دون أي جديد– تحليل - 11-2-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر البلاتين حتى هذه اللحظة بالرغم من تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة ليستمر بالتذبذب قرب الدعم الأولي المستقر عند 950.00 نتيجة لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية.
بشكل عام, سنبقى على توقعنا الصاعد لحين وصول السعر نحو مستوى 1025.00 ولنذكر بأن تجاوزه لهذا الحاجز سيفتح الباب أمامه لاستهداف المقاومة الممتدة نحو 1070.00 بتداولات الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 950.00 و 1025.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين دون أي جديد– تحليل - 11-2-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.