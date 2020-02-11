شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين دون أي جديد– تحليل - 11-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر البلاتين حتى هذه اللحظة بالرغم من تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة ليستمر بالتذبذب قرب الدعم الأولي المستقر عند 950.00 نتيجة لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية.

بشكل عام, سنبقى على توقعنا الصاعد لحين وصول السعر نحو مستوى 1025.00 ولنذكر بأن تجاوزه لهذا الحاجز سيفتح الباب أمامه لاستهداف المقاومة الممتدة نحو 1070.00 بتداولات الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 950.00 و 1025.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد