شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يبدأ بالارتداد الايجابي– تحليل -11-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تصدى سعر النحاس لسلبية مؤشر ستوكاستيك بتشكيله لارتداد إيجابي جديد ليستقر بذلك فوق مستوى 2.5500 معززا الاستمرارية الإيجابية المقترحة سابقا. نؤكد على أهمية تجميع السعر حاليا لعزم إيجابي جديد ليزيد من فعالية المسار الصاعد لحين وصوله نحو الأهداف الرئيسية المتمركزة عند 2.6100 وصولا للمقاومة الممتدة نحو 2.7200 تقريبا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5200 و 2.6100 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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