شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين بانتظار كسر المتوسط-تحليل - 11-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تشكيله لتداولات جانبية مختلطة بالرغم من تمركزه ضمن النطاق السلبي ليتأثر بقوة المتوسط المتحرك 55 والذي يشكل بدوره دعم إضافي عند 141.00 وليعيق بدوره الاستمرارية السلبية المنتظرة سابقا.

حاليا, وبتشكيل مستوى 142.90 لمقاومة إضافية فإن ذلك يدعونا لانتظار تسلل السعر دون الدعم الحالي ليتمكن من واصلة تسجيله للأهداف السلبية والتي تتمركز عند 140.25 و 139.35 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.90 و 140.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط