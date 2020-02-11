شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية- تحليل - 11-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولات يوم أمس إغلاق سلبي جديد بتذبذبه دون مستوى 120.30 ليؤكد بذلك استعداده لاستئناف الهجوم السلبي لنلاحظ ملامسة مؤخرا لمستوى 119.65. وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع سيزيد من فرص تجميع السعر لعزم سلبي جديد لنتوقع بذلك استهدافه لمستويات سلبية جديدة قد تبدأ من 119.35 وصولا لمستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي والمستقر عند 118.60. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.30 و 119.35 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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