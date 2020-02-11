اليورو مقابل الباوند يحافظ على المسار الهابط– تحليل – 11-2-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تشكيل سعر الزوج مؤخرا للعديد من التذبذب الجانبي إلا أن ثباته بشكل عام دون المقاومة المستقرة عند 0.8590 يشكل عامل أساسي لتأكيد سيطرة الميل الهابط لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.
نلاحظ من الرسم المرفق هبوط المتوسط المتحرك 55 نحو المقاومة المذكورة سابقا, ليؤكد ذلك احتجاز التداولات ضمن النطاق السلبي لنتوقع قريبا تقديمه لضغط سلبي على مستوى 0.8380 وبكسره قد تمتد التداولات نحو 0.8250 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي الأول للمسار الهابط.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8540 و 0.8380
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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