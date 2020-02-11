شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الصناعي البريطاني ينمو بأقل من التوقعات فى ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش الإنتاج الصناعي الشهري مسجلا نمو بمعدل 0.1% فى كانون الأول/ديسمبر ،أقل من توقعات الخبراء التي أشارت إلي نمو بمعدل 0.3% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انكماش بمعدل 1.1% بعد التعديل من انكماش بمعدل 1.2% ، هذا البيان إيجابي للاقتصاد البريطاني.

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